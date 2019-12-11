Cezaevi firarisi tutuklandı
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Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun'da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

11.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:39
Cezaevi firarisi tutuklandı

'da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen ve hakkında 7 yıl hapis, 10 bin 700 lira da adli para cezası bulunan N.T 'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.T. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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