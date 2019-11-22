Cezaevi firarisi tutuklandı

22.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:41

Samsun'da cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA