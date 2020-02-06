Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aranan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aranan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kapaklı ilçesinde Çanakkale Cezaevinden firar eden R.Ö.'yü (60) yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı ilçedeki ikametine yaptığı baskınla yakaladı. 5 ayrı suçtan araması olan R.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ