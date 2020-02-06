Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı

06.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:21

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aranan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Kapaklı ilçesinde Çanakkale Cezaevinden firar eden R.Ö.'yü (60) yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı ilçedeki ikametine yaptığı baskınla yakaladı. 5 ayrı suçtan araması olan R.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA