Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı
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Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aranan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

06.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:21
Cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı

'ın ilçesinde aranan cezaevi firarisi, ekipleri tarafından yakalandı.


Kapaklı ilçesinde Çanakkale Cezaevinden firar eden R.Ö.'yü (60) yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı ilçedeki ikametine yaptığı baskınla yakaladı. 5 ayrı suçtan araması olan R.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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