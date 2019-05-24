Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi H.H. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İslahiye ilçesinde cezaevi firarisi olan ve hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret gibi suçlardan aranması bulunan H.H., polis ekipleri tarafından yakalandı. Duyum üzerine bulunduğu adreste yakalanan H.H. gözaltına alınarak İslahiye Cumhuriyet Başvascılığına gönderildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, İslahiye A2 Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA