Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Amasya'daki cezaevinden firar eden hükümlü Samsun'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Amasya'daki Gümüşhacıköy Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 2 ay önce firar eden hükümlü S.K, 19 Mayıs ilçesinde bir parkta oturduğu sırada durumundan şüphelenen polis ekibinin yaptığı kimlik kontrolü sonucu gözaltına alındı.

S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.