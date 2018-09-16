Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Amasya'daki cezaevinden firar eden hükümlü Samsun'da yakalandı.

Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Amasya'daki cezaevinden firar eden hükümlü Samsun'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya'daki Gümüşhacıköy Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 2 ay önce firar eden hükümlü S.K, 19 Mayıs ilçesinde bir parkta oturduğu sırada durumundan şüphelenen polis ekibinin yaptığı kimlik kontrolü sonucu gözaltına alındı.

S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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