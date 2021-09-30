CEZAEVİ FİRARİSİ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

ŞANLIURFA'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Erdal Çaynak, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıl kaldığı cezaevinden bir süre önce firar eden Erdal Çaynak'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, cezaevi firarisini, Maşuk bölgesinde gizlendiği adrese düzenlenen baskınla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaynak, cezaevine teslim edildi.