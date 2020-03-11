Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevi firarisini sahte kimlikle yakalandı.
11.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:24
İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevi firarisini sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi M.Ç'nin İnönü Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese yapılan baskında şüpheli, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
M.Ç, savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA