Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'da farklı suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

29.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:04
Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

'da farklı suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.


Emniyet kaynaklarından derlenen bilgilere göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timleri, 18 Kasım'da Zafer Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Şahıs polise başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterdi. Çelişkili ifadeler veren ve tedirgin davranışlar sergileyen şüpheli ile ilgili detaylı araştırma yapan polis, sahte kimlik gösteren kişinin gerçek isminin Mahmut E. (27) olduğunu belirledi. E.'nin yapılan sorgusunda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, izinli olarak çıktığı cezaevine verilen sürede geri dönmediği gerekçesiyle de 'firari' olarak arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin detaylı sorgusunda "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı kaydedildi.


Üzerinde Adnan E. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Mahmut E., işlemlerinin ardından 19 Kasım'da cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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