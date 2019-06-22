Gaziantep'te farklı suçlardan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma, ruhsatsız ateşli silahları satın alma, bulundurma veya taşıma suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.Ö'nün Pirsultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, cezaevi firarisini 2 katlı bir evin damından kaçmaya çalışırken yakaladı.

Üzerinde M.H.S. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA