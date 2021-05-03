Cezaevi firarisi, sahte kimlik ve uyuşturucuyla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta narkotik polislerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta narkotik polislerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden A.K.'nın (30) sahte kimlik kullandığı, cezaevi firarisi ve 4 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin E.K. (31) ile saahte kimlik kullandığı anlaşılan A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın yapılan kimlik araştırmasında cezaevi firarisi ve 4 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ