Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından rutin olarak yapılan asayiş kontrollerinde cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri rutin olarak yaptıkları denetimlerde yaya olarak ilerleyen ve hareketlerinden şüphelendikleri Yunus B.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Abisinin kimliğini veren ve dur ihtarına uymayan zanlı polisten kaçtı. Polis tarafından yakalanan Yunus B. emniyet merkezindeki ifadesi ile abisinin kimliğini verdiğini itiraf etti. Şüphelinin yapılan sorgusunda, İzmir'in Foça İlçesi'ndeki yarı açık cezaevinden firar ettiği, ardından otobüsle gittiği Ankara'da bir kadını tehdit ederek hürriyetinden yoksun kıldığı suçlamasıyla arandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 y hapis cezası bulunan Y.B.'ye başkasına ait kimlik taşımak, görevli memura yalan beyanda bulunmak, görevli memurdan kaçmak suçlarından işlem yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan Y.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA