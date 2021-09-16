Cezaevi firarisi polisten kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından rutin olarak yapılan asayiş kontrollerinde cezaevi firarisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından rutin olarak yapılan asayiş kontrollerinde cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri rutin olarak yaptıkları denetimlerde yaya olarak ilerleyen ve hareketlerinden şüphelendikleri Yunus B.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Abisinin kimliğini veren ve dur ihtarına uymayan zanlı polisten kaçtı. Polis tarafından yakalanan Yunus B. emniyet merkezindeki ifadesi ile abisinin kimliğini verdiğini itiraf etti. Şüphelinin yapılan sorgusunda, İzmir'in Foça İlçesi'ndeki yarı açık cezaevinden firar ettiği, ardından otobüsle gittiği Ankara'da bir kadını tehdit ederek hürriyetinden yoksun kıldığı suçlamasıyla arandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 y hapis cezası bulunan Y.B.'ye başkasına ait kimlik taşımak, görevli memura yalan beyanda bulunmak, görevli memurdan kaçmak suçlarından işlem yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan Y.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Marcao Arda Turan Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cezaevi firarisi polisten kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:56:09. #1.11#