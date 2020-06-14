Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
14.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:39

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı.Operasyonlarda bir cezaevi firarisi de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen İ.K'nın ikametine yapılan operasyon sonucu 27, 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi 1, 05 gram Jamaika uyuşturucu maddesi 11, 45 gram esrar tohumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi uyuşturucu baronu polisten kaçamadı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi olan, uyuşturucu madde ticareti gibi 4 dosyadan aranan ve hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. titiz çalışması sonucu Yeni Mahallede yakalandı. C.Ç. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suça geçit yok

Meskun mahalde ateşli silah kullanımına karşı yürütülen çalışma sonucu son 24 saate yapılan uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 81 adet fişek ele geçirilmiş olup toplamda 5 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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