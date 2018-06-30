Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı

Samsun Bafra Açık Cezaevinden kaçan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yağma suçlarından 10,5 yıl cezası bulunan ve Bafra T Tipi Cezaevinde yatan Volkan C.(26), cezasının geri kalan kısmını yatmak üzere Bafra Açık Cezaevine alındı. Açık cezaevine geçen Volkan C., dün cezaevinden firar etti. Cezaevinden kaçan Volkan C.'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Büro ekiplerince Çilhane Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak üzerinde yakalanan hükümlü, Bafra T Tipi Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN