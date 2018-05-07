Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı

Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri cezaevinden kaçan şahsı kovalamaca sonrası gözaltına aldı.

Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri cezaevinden kaçan şahsı kovalamaca sonrası gözaltına aldı. Şahsın 8 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Mardin Kapalı Ceza Evinden kaçan E.B.'yi Cumhuriyet Meydanı'nda kovalamaca sonrası gözaltına aldı. E.B.'nin 8 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, vatandaşın güven ve huzuru için asayiş uygulamalarının devam edeceğini belirtti. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.