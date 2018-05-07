Cezaevi Firarisi Polisten Kaçamadı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri cezaevinden kaçan şahsı kovalamaca sonrası gözaltına aldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri cezaevinden kaçan şahsı kovalamaca sonrası gözaltına aldı. Şahsın 8 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Mardin Kapalı Ceza Evinden kaçan E.B.'yi Cumhuriyet Meydanı'nda kovalamaca sonrası gözaltına aldı. E.B.'nin 8 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, vatandaşın güven ve huzuru için asayiş uygulamalarının devam edeceğini belirtti. - MARDİN
YORUMLAR