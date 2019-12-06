Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı
Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.
Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelvadi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerini gören 1 kişi ara sokaklara kaçmaya başladı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.