Cezaevi firarisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı

06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:42

Gaziantep'te cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelvadi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerini gören 1 kişi ara sokaklara kaçmaya başladı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA