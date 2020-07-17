Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı 12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Gaziantep Havalimanı ana giriş nizamiye kontrol noktasında yapılan çalışmalar esnasında, başkasına ait TC kimlik numarasını söyleyen cezaevi firarisi M.O. yakalandı.

Polis kontrol noktasına gelen ve üzerinde kimlik veya herhangi bir tanıtım kartı bulunmayan bir şahıs, başkasına ait T.C. kimlik numarasını kendisine aitmiş gibi görevlilere söyledi. Görevlilerin dikkati sayesinde şahıs hakkında yapılan detaylı sorguda, şüphelinin 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen evraklar ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA