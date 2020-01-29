Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Adıyaman'da bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

29.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:28
Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

'da bir cezaevi firarisi, ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden A.Y.D'nin, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı evde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada zanlının 26 farklı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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