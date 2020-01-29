Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

29.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:28

Adıyaman'da bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden A.Y.D'nin, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı evde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada zanlının 26 farklı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA