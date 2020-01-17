: Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

17.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:19

Adıyaman'da cezaevi firarisi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden Mehmet G'nin, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı evde yakaladı.

Hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan zanlının 12 farklı suç dosyasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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