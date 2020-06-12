Cezaevi firarisi Muğla ve Aydın'ı ayağa kaldırdı... Film gibi operasyon İHA tarafından görüntülendi
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Cezaevi firarisi Muğla ve Aydın'ı ayağa kaldırdı... Film gibi operasyon İHA tarafından görüntülendi

Cezaevi firarisi Muğla ve Aydın'ı ayağa kaldırdı.

12.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:29

Cezaevi firarisi Muğla ve Aydın'ı ayağa kaldırdı... Film gibi operasyon İHA tarafından görüntülendi

Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şüpheli, bir gece içinde 2 araç gasp etti, araçla kaza yaptı, üç kişiyi yaraladıktan sonra firar etti

Cezaevi firarisinin yakalanması için Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Drone havadan, özel harekat, terör ve asayiş ekipleri karadan arama çalışmasını sürdürüyor.

MUĞLA - 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ceza infaz kanunundan yaralanarak Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalırken firar eden Aydın Ergül isimli şahıs, bir gece içinde iki araç gasp etti, üç kişiyi de araç ile çarparak yaraladı. Güvenlik güçleri izini kaybettirmeyi başaran cezaevi firarisini yakalamak için ormanlık alanda ve bölgedeki yollarda çalışma başlattı. Çalışmalarda cezaevi firarisinin yerini tespit edilmesi için dron da kaldırıldı.

Olay sabaha karşı başladı. Edinilen bilgiye göre, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından faydalanarak henüz ismi açıklanmayan bir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan firar eden şüpheli, Aydın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde bir taksici ile 400 TL karşılığı Muğla'ya gelmek için anlaştı. Muğla'ya götürmesi için anlaştığı taksinin şoförünü Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında durdurarak boğazına bıçak dayayıp kafasına silahla vurarak aracı gasp eden cezaevi firarisi Aydın ve Muğla'yı ayağa kaldırdı.

Olayın ardından araç şoförü Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Yatağan Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar sonrası şüphelinin Menteşe ilçesine gelebileceği değerlendirilerek takip edildi. Şüpheli Muğla Merkez Menteşe ilçesi girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan cezaevi firarisi Karabağlar Yaylası Kireç Sanayi mevkiinde üç tütün işçisini çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela hasar gördü. Yaralanan üç kişi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından yaya olarak tekrar kaçan cezaevi firarisi Aydın Ergül bu defa Karabağlar Yaylasında 48 NC 543 plakalı bir aracı daha çaldı. Bir müddet bu araçla kaçan şahısın bölgeden çıkışı görülmeyince güvenlik güçleri şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için olay yerine polis özel harekat, terör, asayiş, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevke dildi. Şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Drone ekibi de olay yerine gelerek Karabağlar Yaylası üzerinde cezaevi firarisini arama çalışmaları sürdürüyor.

Karabağlar Yaylasının giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giyerek şüpheliyi drone eşliğinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Cezaevi firarisi Muğla ve Aydın'ı ayağa kaldırdı... Film gibi operasyon İHA tarafından görüntülendi

Kaynak: İHA

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