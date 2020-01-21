Cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı

21.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan tüm Türkiye'de aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari U.T., polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği Ekipleri, U.T'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti. Polis, U.T'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından U.T, dün düzenlenen operasyonda Davutlar Mahallesi üzerindeki bir caddede polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirilen U.T'nin emniyette yapılan sorgusunda hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak suçlarından arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen U.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA