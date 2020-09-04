Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı
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Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hayvan hırsızlığı suçundan yattığı cezaevinden firar eden ve hakkında 8 yıl 31 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Cezaevi firarisi, kovalamacayla yakalandı
04.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:26

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hayvan hırsızlığı suçundan yattığı cezaevinden firar eden ve hakkında 8 yıl 31 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 90 gün önce Gaziantep L Tipi Açık Cezaevinden firar eden, hayvan hırsızlığı suçundan 8 yıl 31 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.B.'nin Esenyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Polisi gören şüpheli evin penceresinde atlayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda firari hükümlü zeytin bahçesinde yakalandı. Polis, işlemlerinin ardından F.B.'yi cezaevine teslim etti.


Kaynak: DHA

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