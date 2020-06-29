Cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı Eskişehir'de, cezaevi firarisi olan ve hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan hükümlü polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de, cezaevi firarisi olan ve hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan hükümlü polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi B.T.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Polis, söz konusu eve gerçekleştirdiği operasyon esnasında, camdan atlayıp kaçan ve daha sonra bir ticari taksiye binerek uzaklaşmaya çalışan firariyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan firari şahıs, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA