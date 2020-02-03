Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:34

Adıyaman'da bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan firar eden E.K'nın, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kovalamaca sonucu Alitaşı Mahallesi'nde yakaladı.

Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada zanlının 8 farklı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA