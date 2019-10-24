Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

24.10.2019 12:22

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "yaralama", "alıkoyma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Y'nin (41), kayınvalidesinin Topçular Mahallesi'ndeki evinde gizlendiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA