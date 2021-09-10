Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı
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Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay 10 gün ceza ile aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi A.Y.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında jandarmanın dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari A.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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