Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı
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Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı -Şanlıurfa'da 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı

-Şanlıurfa'da 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "13 yıl 5 ay 10 gün" süre ile aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi A.Y.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında jandarmanın dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari A.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı
Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı
Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı
Cezaevi firarisi Jasat'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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