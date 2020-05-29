Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
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Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:58

Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 dosyadan 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıs ile uyuşturucu ticareti suçlarından 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahsı yakaladı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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