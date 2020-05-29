Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.
29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:58
Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 dosyadan 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıs ile uyuşturucu ticareti suçlarından 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahsı yakaladı.
Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA