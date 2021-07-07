Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı

Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali'nde yakalandı.

EDİRNE'de, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali'nde yakalandı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'çocukları fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek' ile 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:00:58. #1.16#

title