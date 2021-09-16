Cezaevi firarisi hükümlü, kovalamacayla yakalandı - Haberler
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Cezaevi firarisi hükümlü, kovalamacayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel
Cezaevi firarisi hükümlü, kovalamacayla yakalandı

MUĞLA'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden Yunus Bahadır (30), polisin kovalamacasıyla yakalandı.

MUĞLA'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden Yunus Bahadır (30), polisin kovalamacasıyla yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Armutalanı Mahallesi'ndeki ana cadde ve sokaklarda, şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan Yunus Bahadır, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılacağı sırada, kaçmaya başladı. Bahadır, ekiplerin yarım saat süren kovalamacası sonucu yakalandı. Bahadır'ın, parmak izi incelemesinden, İzmir'in Foça ilçesindeki yarı açık cezaevinden firar ettiği ardından otobüsle gittiği Ankara'da 'tehdit'ten arandığı tespit edildi. Hakkında 'uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak' suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Bahadır'ın kontrol sırasında verdiği kimliğin de kardeşine ait olduğu, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Bahadır, mahkemece tutuklandı.


Cezaevi firarisi hükümlü, kovalamacayla yakalandı

Cezaevi firarisi hükümlü, kovalamacayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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