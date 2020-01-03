Cezaevi firarisi hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24

Zonguldak'ta cezaevinden kaçan hükümlü fotokapan sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, "yaralama, hayvan hırsızlığı, esrar elde etmek için kenevir ekimi yapmak, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hükümlü Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Y.E'nin annesinin evine giden güzergahtaki orman arazisi ve yollara fotokapan yerleştirildi.

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından fotokapan sayesinde Y.E'nin Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde ikamet eden annesinin evine geldiği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA