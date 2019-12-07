Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

07.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:42

Giresun'da getirildiği hastaneden firar eden hükümlü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kasten adam öldürme suçundan hüküm giyen Ömer Bayar (50), tutuklu bulunduğu Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneden firar eden Bayar'ın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA