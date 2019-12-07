Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor
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Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

Giresun'da getirildiği hastaneden firar eden hükümlü aranıyor.

07.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:42
Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

'da getirildiği hastaneden firar eden hükümlü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kasten adam öldürme suçundan hüküm giyen Ömer Bayar (50), tutuklu bulunduğu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneden firar eden Bayar'ın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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