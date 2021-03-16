Cezaevi firarisi hırsız yakalandı
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Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

16.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:54
Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü 1 yıl sonra yakalandı.

Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü 1 yıl sonra yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezası alan ve 1 yıl önce cezaevinden kaçan hükümlü Özer O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Tepebağ Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan polisi gören Özer O. kaçmak istedi. Ancak kısa süren kovalama sonrası firari hükümlü yakaladı.

Emniyete getirilen firari hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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