Cezaevi firarisi her yerde aranıyor
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Cezaevi firarisi her yerde aranıyor

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

29.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:23
Cezaevi firarisi her yerde aranıyor

'in Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Hasan U. olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısın eşkal bilgisi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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