Cezaevi firarisi görüntülü şantajdan gözaltına alındı

Cezaevi firarisi görüntülü şantajdan gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi, gurbetçiye görüntülü şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

21.08.2019 16:28
Cezaevi firarisi görüntülü şantajdan gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi, gurbetçiye görüntülü şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi S.Ö.'nün uygunsuz görüntülerinin çekilip şantaj yapılması ile ilgili aranan S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan, söz konusu olayla ilgili daha önce de bir kişinin tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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