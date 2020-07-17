Cezaevi firarisi Gaziantep'te yakalandı Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü Gaziantep'te yakalandı.

Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü Gaziantep'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Gaziantep Havalimanı'ndaki kontrol noktasında, üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi durdurdu.

Detaylı sorguda, durdurulan kişinin, bir süre önce Kilis Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.O, işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA