Cezaevi Firarisi Garda Yakalandı

Cezaevi Firarisi Garda Yakalandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Mehmet Ç. (24), Eskişehir'de tren garında yakalandı.

Cezaevi Firarisi Garda Yakalandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü Mehmet Ç. (24), Eskişehir'de tren garında yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Garı'nda yaptıkları kimlik kontrolünde Mehmet Ç.'nin cezaevi firarisi olduğunu ve hırsızlık suçlarından arandığını belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Ç. yapılan işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. - Eskişehir

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