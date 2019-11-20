Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü (2)

20.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:10

KORUMA TALEBİ REDDEDİLMİŞ

Cezaevinden firar eden eşi tarafından öldürülen Sibel kaya ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Sibel Kaya'nın, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine gittiği ve 'koruma tedbir' talebinde bulunduğu, ancak başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Boşanma aşamasındaki eşi Sibel Kaya'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet Kaya, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Ahmet Kaya'nın, 10 gün önce 'sahte çek' ve 'dolanrıcılık' suçlarından 800 gün hüküm giyip, cezaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA