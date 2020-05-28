Cezaevi firarisi, Eber Gölü sazlıklarında yakalandı
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Cezaevi firarisi, Eber Gölü sazlıklarında yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, cezaevinden firar eden Süleyman A., kaçmaya çalışırken, Eber Gölü kenarındaki sazlık ve bataklık alanda yakalandı.

Cezaevi firarisi, Eber Gölü sazlıklarında yakalandı
28.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:06

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, cezaevinden firar eden Süleyman A., kaçmaya çalışırken, Eber Gölü kenarındaki sazlık ve bataklık alanda yakalandı. 

Bolvadin'in Erkmen Mahallesi'ndeki C Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman A., dün sabah duvardan atlayarak, firar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin ilçe merkezindeki araştırmalarında, Süleyman A.'nın, Çay ilçesine doğru gittiği belirlendi. Süleyman A., Bolvadin- Çay yolunda giderken, polisleri görünce Eber Gölü'ne doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibi sürdürürken, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından göl etrafındaki sazlık ve bataklık alanda saklanan firariyi yakaladı. Süleyman A., jandarma ekipleri tarafından tekrar kapalı cezaevine götürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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