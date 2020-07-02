Cezaevi firarisi çatıda yakalandı
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Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi çatıda yakalandı.

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı
02.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:02

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi çatıda yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil 2000 Evler Mahallesinde park halinde bulundu. Çevrede yapılan araştırmalar sonrasında araç sürücüsü polis ekiplerini görmesiyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında bir apartmanın çatısına çıktığı tespit edilen E.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.D.'nin yapılan GBT kontrolünde uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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