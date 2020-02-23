Cezaevi firarisi çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan ve hükümlü olduğu cezaevinde firar eden şüpheli, polis tarafından çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.



Uyuşturucu ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Ramazan A.'nın (29) ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Ramazan A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, firari Ramazan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. tutuklanarak, tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA