Cezaevi Firarisi Çalıntı Motosikletle Yakalandı

Aydın'da cezaevi firarisi, yol uygulaması sırasında çalıntı motosikletle yakalandı.

Söke ilçesi Kemaldere Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikletin sürücüsünü durdurdu.

Yapılan incelemede sürücünün, 8 gün önce Aydın Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.A. olduğu tespit edildi.

Şase ve motor numaralarının kazındığı belirlenen motosiklete jandarma ekipleri el koyarken M.A gözaltına alındı.

M.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.