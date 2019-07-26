Cezaevi firarisi çaldığı motosikletle yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çalan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan Abdulhamit Mahallesi'nde uygulama yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumdan şüphelendikleri İ.Y. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca ilçe çıkışında polisin havaya ateş açmasıyla son buldu.

Daha fazla kaçamayacağını anlayan şüpheli motosikleti durdurarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.Y.'nin cezaevi firarisi olduğu, motosikletin ise çalıntı olduğunu tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA