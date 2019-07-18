Cezaevi firarisi, balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı

AYDIN'da polis tarafından saklandığı eve operasyon düzenlenen cezaevi firarisi Ö.A. (25), birinci kat balkonundan atlayıp kaçmak isterken yaralandı. Yaralı halde yakalanan Ö.A., tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan verilen kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle Aydın Cezaevi'nde hükümlü olan Ö.A., geçen 16 Temmuz günü firar etti. Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ö.A.'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bu sabah düzenlenen operasyon sırasında, polislerin geldiğini fark eden firari hükümlü, birinci kattaki evin balkonundan atlayarak, kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 metre yükseklikten atlayan Ö.A., hafif şekilde yaralandı. Polis tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavisi yaptırılan Ö.A. sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA