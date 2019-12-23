Cezaevi firarisi asayiş uygulamasında yakalandı

23.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48

Malatya'da, cezaevi firarisi olarak aranan kişi asayiş uygulamasında yakalandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yapılan asayiş uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Ekipler, şüphelinin Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari olarak arandığı ve hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Kaynak: AA