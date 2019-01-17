Cezaevi Firarisi Abla ile Kardeşi Operasyonla Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın ile kardeşi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, Gaziantep Çevre Yolu kent girişinde bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samed A. (31) ve ablası Türkan A. (39) gözaltına alındı. Zanlılardan Samed A. hakkında "hırsızlık ve silahla tehdit" gibi suçlardan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 5 yıldır arandığı, Türkan A'nın ise 2 yıl önce Karataş Kadın Açık Cezaevi'nden firar ettiği, "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA