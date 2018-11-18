Cezaevi Firarisi 3 Kişi Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cezaevinden firar eden 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 hükümlünün firar ettiği ihbarını alan emniyet ekipleri, kent merkezinde çalışma başlattı.

Kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili soruşturma yürüten ekipler, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinden firar eden M.Ç, G.B. ve U.G'nin olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ayrıca M.Ç. ve G.B'nin motosiklet hırsızlığı suçundan arandığı tespit edildi.