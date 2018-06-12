Cezaevi Firarileri Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da açık cezaevinden firar eden iki kişi araçlarında uyuşturucu hapla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi köprüsünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 14 hap (lyrica) ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Berkay Elden ile açık cezaevinden firar ettikleri belirtilen Jiyan Altın ve Ali Değirmenci gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.