Cezaevi Firarileri Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan bulundukları cezaevinden firar ettikleri öğrenilen 2 genç yine uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K.(20) ve Ü.B.'yi (21) 4 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan gençlerin yapılan araştırmada Bafra Yarıaçık Cezaevi firarisi oldukları ortaya çıktı. Ü.B. hakkında 6 yıl 3 ay, C.K. hakkında da 5 suçtan toplam 9 yıl 20 gün hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.K. ve Ü.B., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN