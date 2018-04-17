Cezaevi Firarileri Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve cezaevi firarisi oldukları belirlenen iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde H.H'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 607 gram sentetik uyuşturucu, 407 uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 705 avro, 200 dolar ve 15 bin 130 lira, 8 telefon ile 2 tablet ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.H, C.D, Z.H ve S.H, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan cezaevi firarisi olduğu belirlenen H.H ve C.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.