Cezaevi Firarileri Suçüstü Yakalandı

Konya'da cezaevi firarisi iki kişi, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı.

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kanarya Adası Sokak'ta bir eve giren Furkan Ç. ve Rasim S'yi fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride olan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin cezaevi firarisi oldukları ve 7'şer suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA